Биробиджан, 14 апреля 2022, 11:55 — REGNUM Внутри России хотят посеять сомнения в том, что проведение специальной операции в защиту республик Донбасса — правое дело. Об этом 14 апреля заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства Еврейской автономии Илья Семёнов.
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Он считает, что в ближайшее время количество плохо сфабрикованных попыток дезинформировать россиян существенно возрастёт. Вице-премьер назвал такие вбросы низкопробными, так как на их разоблачение уходит около суток.
Как сообщало ИА REGNUM, решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе считает нелёгким, но важным эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Михаил Золотов. Он отмечал, что с геноцидом русскоязычного населения в Донбассе и с неофашизмом на Украине пора заканчивать.