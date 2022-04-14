Биробиджан, , 11:55 — REGNUM Внутри России хотят посеять сомнения в том, что проведение специальной операции в защиту республик Донбасса — правое дело. Об этом 14 апреля заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства Еврейской автономии Илья Семёнов.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он считает, что в ближайшее время количество плохо сфабрикованных попыток дезинформировать россиян существенно возрастёт. Вице-премьер назвал такие вбросы низкопробными, так как на их разоблачение уходит около суток.

«Накануне неминуемого разгрома основных сил киевского режима, сосредоточенных на востоке Украины и в Днепропетровской области, можно наблюдать очередную волну вбросов низкопробных выдумок про российскую армию. Основные цели очевидны: внутри России посеять сомнения в том, что наше дело правое (и, следовательно, победа будет за нами), а в западном сообществе убедить обывателей в том, что они стремительно жертвуют своим благосостоянием ради победы над чудовищным злом — запредельно бесчеловечными русскими», — отметил Илья Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе считает нелёгким, но важным эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Михаил Золотов. Он отмечал, что с геноцидом русскоязычного населения в Донбассе и с неофашизмом на Украине пора заканчивать.