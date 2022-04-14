Пермь, 14 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 13 апреля, госпитализированы 42 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В клиниках региона лечение сейчас получают 496 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 58 человек. Из них 16 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. С начала пандемии выявлено 363 649 носителей коронавируса, в том числе 241 заражение за 13 апреля. Жертвами заболевания стали 8714 пермяков. Выздоровели 352 891 человек.