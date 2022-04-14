Москва, , 11:50 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 14 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 868 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 65 случаев меньше аналогичного показателя 13 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 933 человек, а днём ранее — у 489 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 348 новых случаев заражения коронавирусом.

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