Мадрид, 14 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Король Филипп VI и королева Летисия в сопровождении своих детей — принцессы Леонор и ее сестры, принцессы Софии — посетят центр для украинских беженцев днём 16 апреля. Об этом сообщает агентство EFE.

Ruben Ortega Филипп VI

Центр для беженцев расположен в Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид).

Королевская семья осмотрит помещения центра, управляемого неправительственной организацией Accem, и сможет пообщаться с украинскими беженцами.