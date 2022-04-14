Прибайкальский район, Бурятия, , 11:48 — REGNUM Верховный суд Бурятии рассмотрит дело об убийстве малолетнего ребёнка, совершённого с особой жестокостью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют 37-летнего жителя села Ильинка Прибайкальского района.

Младенец Pexels.com

14 июля 2021 года местная жительница привезла годовалого сына к его бабушке, после чего уехала по делам. Вечером она навестила его, покормила и умыла. несмотря на то, что её мать с сожителем находились в состоянии алкогольного опьянения, женщина вновь отлучилась. Через некоторое время мальчик начал плакать.

«В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребенка стали ему мешать. На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков, он решил расправиться с малышом, схватил нож и нанес им несколько десятков ударов ребенку по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

Расследование громкого уголовного дела было поставлено на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый был признан вменяемым. К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд.

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