Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Ленинградской области привились от коронавируса более 1 тыс. детей, сообщили 14 апреля в пресс-службе областной администрации.

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» Пресс-служба администрации Ленинградской области

Накануне в регион поступило еще 800 комплектов вакцины для детей «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»).

«Всего же прививку от вируса сделали 1010 детей и 1 065 217 взрослых жителей Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе.

В настоящий момент в регионе работает 179 пунктов вакцинации. Как заверили в комитете по здравоохранению региона, все виды препаратов от коронавируса у медиков имеются в необходимом количестве.

С начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 183 886 человек, в том числе 148 — за минувшие сутки (+15 к предыдущему дню). Выздоровели 177 764 человек из ранее зараженных, из них 294 — за минувший день. Умерло 3464 пациента с COVID-19, в том числе два летальных случая зарегистрировали 13 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти от ковида привито более 80% населения, подлежащего вакцинации