14 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Первые недели апреля, почти совпавшего со священным для мусульман месяцем Рамадан, отметились беспрецедентной вспышкой насилия в Израиле/Палестине. Жертвами конфликта стали десятки человек с обеих сторон. Вооружённые палестинские группировки обещают Израилю новую войну и предостерегают противника от совершения провокаций. Однако из-за большого количества сил, включившихся в палестинский конфликт, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

Артемий Шарапов, , 12:43 — REGNUM Напряжённая ситуация в Израиле в самое ближайшее время может привести к очередному вооружённому противостоянию между палестинскими военизированными группировками и израильской армией. Фактически противостояние уже началось, однако пока его масштабы ограничиваются несколькими районами на Западном берегу реки Иордан. Но даже здесь накал конфликта достиг едва ли не рекордного уровня за последние 10 лет.

ХАМАС Иван Шилов © ИА REGNUM

Эскалация обстановки в регионе по времени совпала с началом священного для мусульман месяца Рамадан. Несмотря на то, что власти Палестинской автономии и израильское правительство договорились о прекращении насилия на этот срок (тем более что на время Рамадана также выпадает иудейский праздник Песах и христианская Пасха), ситуация практически сразу начала выходить из-под контроля.

Первый «звоночек» прозвучал накануне саммита глав МИД Израиля и четырёх арабских стран (Египта, Марокко, ОАЭ и Бахрейна) с госсекретарём США в израильском Негеве. Израильские СМИ сообщили, что саммит может стать целью ракетного обстрела или другого террористического нападения. Для этой цели район проведения саммита пришлось прикрыть дополнительными силами ПВО и подразделениями израильских служб безопасности. Однако опасность пришла с другой стороны.

Бойцы ХАМАС

Накануне саммита в Беер-Шеве были застрелены двое полицейских. А 27 марта, в день встречи, в городе Хадер вооружённый боевик напал на сотрудников израильской пограничной полиции. Несмотря на то, что нападения были осуждены лидерами ряда арабских государств и даже президентом Палестинской автономии, среди многих палестинцев нападения были восприняты как победы палестинского сопротивления.

Примечательно, что ответственность за атаки взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее не принимавшая участия в палестинских делах. Ещё один важный момент, который почему-то не учитывается СМИ: нападения произошли в районах, где арабское население не является большинством. Более того, следующие два террористических нападения — 30 марта и 8 апреля — произошли в Тель-Авиве и его окрестностях. То есть в районах, где еврейское население составляет большинство.

Общее количество жертв оценивается в 14 человек. Для сравнения: в мае 2021 года в результате ракетных обстрелов со стороны группировки ХАМАС погибли 12 человек. То есть нынешняя эскалация уже вышла за рамки очередного «обострения» обстановки на Святой Земле.

Опасения вызывает и другой факт. Нынешняя эскалация как никогда объединила конкурирующие палестинские фракции. О своей поддержке террористических атак объявили ХАМАС, «Палестинский исламский джихад», Демократический фронт освобождения Палестины и радикально настроенные члены Организации освобождения Палестины. Более того, правящая партия Палестинской автономии ФАТХ официально заявила о готовности сотрудничать с ХАМАС — своими главными политическими противниками. Вооружённые отряды всех вышеперечисленных движений выступают единым фронтом и оказывают ожесточённое сопротивление.

На Западном берегу реки Иордан столкновения с израильскими силовиками, обычно обходящиеся без применения боевого оружия, переросли в практически партизанскую войну. В Хевроне, Дженине и ряде других городов местные вооружённые отряды «Бригады мучеников Аль-Аксы» оказывают вооружённое сопротивление израильской армии. Жертвами этих столкновений уже стали десятки человек.

Израильские военные. Газа

Однако существуют признаки того, что конфликт ещё не достиг своей критической стадии. Согласно заявлениям ряда палестинских официальных лиц, в день иудейского праздника Песах радикально настроенные израильтяне планируют совершить провокацию в районе священной для мусульман мечети Аль-Акса. И если власти Палестинской автономии сдержанно просят израильские власти «воздержаться от провокаций», то в ХАМАС прямо заявляют, что нападение на Аль-Аксу может стать «красной линией». В группировке подчёркивают, что арсеналы Газы позволяют вести боевые действия на протяжении шести месяцев. Речь, скорее всего, идёт о неуправляемых реактивных снарядах, которыми базирующиеся в Газе группировки планируют обстреливать израильскую территорию.

Для всех сторон было бы благоразумным воздержаться от любых агрессивных действий в Иерусалиме хотя бы до окончания мусульманских, христианских и иудейских праздников. Однако стоит учитывать, что в противостоянии принимают участие такие силы, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые отрицают любые переговоры. А значит — ситуация может измениться совершенно непредсказуемым образом. Приведёт ли она к новой тотальной войне или, как говорят палестинцы, к «Интифаде» (освободительному восстанию), станет ясно уже 15 апреля.