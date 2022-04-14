Москва, 14 апреля 2022, 11:45 — REGNUM Мир без универсальных договоренностей в области регулирования интернета рискует погрузиться в киберанархию, заявил 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров на конференции «цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.
По его словам, последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за профессиональное и конструктивное сотрудничество в цифровой сфере, она ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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