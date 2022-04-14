Лавров предупредил о риске погружения мира в киберанархию
Москва, 14 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Мир без универсальных договоренностей в области регулирования интернета рискует погрузиться в киберанархию, заявил 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров на конференции «цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии», — сказал Лавров.
По его словам, последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за профессиональное и конструктивное сотрудничество в цифровой сфере, она ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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