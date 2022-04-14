София, 14 апреля 2022, 11:45 — REGNUM В Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии проходит региональная предварительная забастовка работников медицинской сферы. Об этом 14 апреля пишет софийская газета «Факты «.
По свидетельствам очевидцев, наиболее большие акции мероприятия осуществляются в болгарской столице Софии. Десятки манифестантов собрались у здания Института повышения квалификации врачей с плакатами «Нет хаосу в здравоохранении!» и «Мы готовы к стачке!». При этом полиция не предпринимает мер по разгону демонстрации.
Согласно официальной информации, основные требования участников мероприятия — повышение заработной платы, улучшение условий труда и введение системы новых социальных гарантий.
По словам председателя отраслевого профсоюза Красимира Митова, в том случае, если власти не прислушаются к требованиям активистов, протесты приобретут общенациональный характер.