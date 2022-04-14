Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Санкт-Петербург удерживает третью строчку по суточной заболеваемости COVID-19 среди всех регионов Российской Федерации. Об этом 14 апреля сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица в этот раз уступила Свердловской области на восемь случаев и на 264 случая — Москве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Петербурге обнаружили 604 случая заражения коронавирусом. Это на 17 случаев больше, чем сутками ранее. После стремительного сокращения статистика заражений вновь возросла.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за минувшие сутки в Петербурге 14 человек, что на четыре человека больше, чем за предыдущие сутки. В статистике смертности пока наблюдается стабильность.

Преодолели болезнь за сутки 1348 петербуржцев. Это на 1218 пациентов меньше, чем за 12 апреля. Тогда в городе выписали по выздоровлению 2566 человек.

Отметим, с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге всего выявили 1 510 188 таких случаев. Скончались от ковида за это время 33 269 пациентов, а выздоровели 1 470 457 человек.

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