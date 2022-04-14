Москва, , 11:44 — REGNUM В России в 2022 году пройдёт шествие «Бессмертного полка», сообщили 14 апреля организаторы мероприятия.

Бессмертный полк Рустам Шаимов © ИА REGNUM

Как рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров, мероприятие состоится в традиционном формате.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров.

Ранее из-за распространения коронавируса уличные шествия вынужденно заменялись онлайн-акциями.