Москва, 14 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В России в 2022 году пройдёт шествие «Бессмертного полка», сообщили 14 апреля организаторы мероприятия.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

Как рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров, мероприятие состоится в традиционном формате.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров.

Ранее из-за распространения коронавируса уличные шествия вынужденно заменялись онлайн-акциями.