Донецк, 14 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки вооруженные украинские формирования потеряли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) убитыми 68 человек. Об этом 14 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также киевские боевики за это же время потеряли один танк и три грузовых транспортных средства.

Также отмечается, что войска ДНР за сутки захватили две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и одну БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики снова подвергли город Ясиноватая в ДНР обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».