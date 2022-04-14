Войска ДНР за сутки уничтожили 68 украинских нацистов – НМ ДНР
Донецк, 14 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки вооруженные украинские формирования потеряли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) убитыми 68 человек. Об этом 14 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что также киевские боевики за это же время потеряли один танк и три грузовых транспортных средства.
Также отмечается, что войска ДНР за сутки захватили две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и одну БМП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики снова подвергли город Ясиноватая в ДНР обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».