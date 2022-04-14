Чебоксары, 14 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесено очередное судебное решение по факту дискредитации Вооружённых сил России. На этот раз оштрафован блогер, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

При интернет-мониторинга полиция обратила внимание на 29-летнего блогера из Чебоксар, который разместил видеозапись, дискредитирующую ВС РФ. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России целях защиты интересов РФ её граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Ленинский районный суд Чебоксар признал мужчину виновным в административном правонарушении, назначив ему 35 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что это не первый административный протокол, составленный по указанной выше статье КоАП. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 35 тыс. рублей оштрафованы 31-летняя чебоксарка и 48-летний житель чувашской столицы. Женщина разместила в одной из социальных сетей информацию, дискредитирующие Вооружённые силы России, а мужчина устроил пикет.