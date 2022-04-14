Светлоярский район, Волгоградская область, 14 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На посту ДПС «Червленое» в Светлоярском районе Волгоградской области пассажир автомобиля выстрелил в полицейского, а затем ранил себя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

zamut Пост ДПС

По данным следствия, 13 апреля года примерно в 22:15 инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Лада Приора». Подозреваемый, 35-летний пассажир, отказался предъявлять документы, его пригласили в служебное помещение поста ДПС. Там злоумышленник достал находившийся при нём травматический пистолет и выстрелил в грудь полицейскому, а затем попытался скрыться. Убегая, подозреваемый причинил ранение себе.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Подозреваемый госпитализирован. Угрозы жизни и здоровью инспектора ДПС нет.