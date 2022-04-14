Анкара, 14 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

По словам Чавушоглу, Эрдоган намерен в ближайшие дни поговорить с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Дипломат подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для встречи Путина и Зеленского. При этом он отметил, что Анкара оценивает диалог Москвы и Киева «без достаточного оптимизма», но и пессимистических настроений тоже нет.

Напомним, ранее Эрдоган неоднократно предлагал провести в Турции встречу Путина и Зеленского.

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