Мадрид, , 11:41 — REGNUM Инфляция в Испании в марте выросла до 9,8% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с мая 1985 года. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный институт статистики.

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Отмечается, что данная ситуация вызвана ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания на 107,8% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен, опубликованный организацией, остался неизменным по сравнению с ростом 30 марта, и оказался на 2,2 процентных пункта выше показателя за февраль.