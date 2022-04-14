Пермь, 14 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 14 апреля с рельсов сошел тепловоз. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сход с рельсов

ЧП произошло на подъездном пути необщего пользования, принадлежащем ООО «ЦКТ». Тепловоз совершал манёвренные работы в районе железнодорожной станции Менделеево.

По факту схода тепловоза с железнодорожной ветки проводится проверка. Пострадавших нет. К задержкам движения поездов происшествие не привело.