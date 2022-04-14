Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Киевские боевики снова подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 14 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Минобороны России РСЗО «Град»

Уточняется, что осбтрел Ясиноватой со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 10:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории ДНР получили медицинскую помощь за последние сутки 34 мирных жителя.