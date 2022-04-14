Краснодар, 14 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра в Краснодаре 14 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

Инцидент произошёл утром на пересечении улиц Октябрьская и Горького. Пострадавшей оказывается медицинская помощь, сообщил телеканал «Краснодар».

Всего, как уточняется, от краснодарцев в единую дежурно-диспетчерскую службу поступили шесть обращений в связи с падением деревьев и веток. По данным «Кубанских новостей», повреждения получили четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края на 14 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также в регионе прогнозируется существенное понижение температуры.