Ставрополь, 14 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Курорты Кавказских Минеральных Вод готовы к открытию высокого сезона. В настоящее время заполняемость санаториев и гостиниц на весь сезон составляет почти 100%. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона, состоявшейся 13 апреля.

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«Мы готовы принять гостей, с учётом ограничений на перелёты их в этом году точно будет больше. Почти весь фонд на высокий сезон в крае раскуплен. Для нас это стимул развивать инфраструктуру размещения на курортах Кавминвод, продолжаем эту работу», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

Он также отметил, что для гостей Кавминвод приготовлена обширная развлекательная программа, начиная от от открытия курортного сезона до кинофестивалей и световых шоу. По словам Владимирова, с начала 2022 года на курортах края побывали уже более 212 тыс. человек.

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