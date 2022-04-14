Донецк, 14 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике свыше 6,3 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения. Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

За сутки обесточены 79 трансформаторных подстанций и более 6,3 тыс. бытовых абонентов. В штабе призвали жителей республики не покидать убежище во время обстрелов украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки оказали медицинскую помощь 34 мирным жителям.