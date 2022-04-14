Благовещенск, 14 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. 80-летняя жительница Серышевского района Амурской области не могла получить инвалидность из-за отсутствия возможности пройти медосмотр в райцентре. Ухаживающая за ней дочь возмущена процедурой получения льгот для парализованной женщины, сообщило ИА Amur. Life.

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«Моя мама 1942 года рождения после перелома шейки бедра и инсульта парализована. Я ухаживаю за мамой и не могу добиться признания ее инвалидом. Наши мизерные пенсии уходят на памперсы», — рассказывала жительница Амурской области.

У семьи отсутствовала возможность доставить женщину в медучреждение за 40 километров. Проблему решили только после того, как дочь амурчанки обратилась к уполномоченному по правам человека в регионе. После его вмешательства инвалидность оформили без волокиты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России приняло решение продлить упрощённый порядок инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве до 1 июля 2022 года.