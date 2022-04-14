Краснокамск, Пермский край, , 11:35 — REGNUM В Краснокамске Пермского края на скамье подсудимых окажется многодетная мать. Ее обвиняют в нанесении побоев детям. Материалы головного дела направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным ведомства, установлено два факта нанесения побоев: 15-летней дочери и соседскому 12-летнему мальчику. Ранее пермячка уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за агрессивное поведение. Горожанка состоит на учете в отделе полиции и находится под пристальным вниманием инспекторов по делам несовершеннолетних.

Поводом для нанесения побоев дочери стала немытая грязная посуда. Из-за этого возник конфликт. Мать нецензурно обзывала ребёнка, затем повалила на кровать, причинив физическую боль. Когда девочка вырвалась, мать кинула ей в лицо мобильный телефон. От удара у ребёнка образовался синяк под глазом.

В феврале женщина несколько раз ударила в грудь соседского мальчика. Пермячке не понравилось, что компания детей сидела в общем коридоре общежития. Они разговаривали и смеялись, когда обвиняемая подошла к ним, стала кричать и выгонять. Когда один из них попытался ответить, она несколько раз ударила ребенка в грудь. От ударов мальчик упал в стоящее рядом кресло. Его приятель, зная, что соседка часто ведет себя агрессивно, стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона. С этой записью испуганные дети обратились в полицию.