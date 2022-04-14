Томск, 14 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Томской области за сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. 35 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 128 298.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 125 192 человек, в том числе 197 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 805 больных.