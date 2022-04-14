Бали, Индонезия, 14 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В камере содержания под стражей миграционной службы на Бали находятся двое граждан России, потому что у них закончились деньги на жизнь, сообщает Antara.

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«У двоих граждан России истек срок действия вида на жительство. Они не могут его продлить, потому что у них закончились деньги на проживание», — говорится в заявлении миграционной службы на Бали.

Первоначально двое граждан России мать и дочь приехали путешествовать по острову Бали. Когда у них закончились деньги, они просто переезжали, пока, наконец, не оказались в Нуса-Пенида.

В настоящее время российские граждане ожидании депортации.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии настаивает на запрете продажи сигарет.

Подробнее в материале: В Индонезии настаивают на запрете продажи сигарет