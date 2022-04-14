Мадрид, 14 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Инфляция в Испании достигла неприемлемого уровня. Об этом в ходе пресс-конференции заявила первый заместитель председателя правительства и министр по экономическим вопросам и цифровой трансформации Испании Надия Кальвиньо, сообщает агентство EFE.

Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain Надия Кальвиньо

По её словам, правительство «упорно работает» по нескольким направлениям, чтобы снизить цены на энергоносители.

Кальвиньо подчеркнула, что цены на энергоносители являются основной причиной роста инфляции.