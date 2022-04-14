* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 14 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В уезде Джирм афганской провинции Бадахшан один человек убит и трое ранены в ходе столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники сообщили газете «8 Собх», что столкновение произошло между людьми местных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амануддина Мансура и кари Васила.

mosaic36 Убийство

По данным собеседников, пострадавшие были доставлены в центральную больницу провинции в городе Файзабад.

Амануддин Мансур ранее был губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане и сыграл ключевую роль в захвате провинции.

В ходе аналогичного инцидента в провинции Тахар в тот же день были убиты трое боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.