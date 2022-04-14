Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 11:33 — REGNUM В Московской области за получение взятки на Ямале был осуждён заведующий отдела судебной строительной и пожарно-технической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Эпизод со взяткой появился в ходе расследования уголовного дела о благоустройстве площади массовых мероприятий в Надыме. Чиновниками администрации Надымского района обвиняются в том, что оплатили подрядчику фактически невыполненные работы на сумму 29 млн рублей.

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с муниципалитета несуществующей задолженности по контракту. Удовлетворение иска позволило бы доказать, что строители исполнили обязательства. Подрядчик договорился с экспертом, проводившим строительно-техническое исследование, за денежное вознаграждение составить заключения с завышенным объёмом работ.

Но эксперт не успел выдать подложный документ из-за возбуждённого дела о взятке. Суд в Подмосковье признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12,7 млн рублей, с лишением права заниматься экспертной деятельностью семь лет. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении чиновников Надымского района было возбуждено в феврале 2020 года.

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