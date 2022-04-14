Москва, , 11:32 — REGNUM Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

«В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.