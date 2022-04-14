Ульяновск, , 11:31 — REGNUM Ульяновскую область в 2021 году посетили около 500 тыс. туристов, что на 26% больше уровня 2020 года. В течение трёх лет в отрасли планируется реализовать инвестиционные проекты общей суммой 400 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Пора в отпуск, собираем чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Итоги развития туризма подвели на заседании под председательством главы региона Алексея Русских. Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин доложил, что в 2021 году регион посетили около 500 тыс. туристов, что на 126% превысило показатель за предыдущий период.

Туристический спрос власти связывают, в частности, с улучшением экономических показателей отрасли. К примеру, объём платных услуг населению по всем видам туристической деятельности, включая общепит, достиг в 2021 году 2,7 млрд рублей, превысив уровень 2020 года на 22%. Объём налоговых отчислений от субъектов туристического бизнеса увеличился на 13% и превысил показатель в 500 млн рублей.

Денис Ильин сообщил, что в 2021 году в сфере туризма работало около 18 тыс. человек:

«При этом отрасль обладает большим мультипликативным эффектом: одно рабочее место позволяет организовать ещё пять в смежных сферах экономики. В этом году благодаря реализации ряда инвестиционных проектов в сфере туризма мы ожидаем, что будет создано ещё свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона».

Говоря о развитии отрасли, власти заявляют, что в течение трёх лет планируется реализовать ряд инвестиционных проектов с общим объёмом вложений в 400 млн рублей. В частности, планируется открыть десять загородных модульных отелей в Ульяновском, Старомайнском, Сенгилеевском и Чердаклинском районах.

Ульяновская область продолжает активно участвовать в реализации федеральных инициатив по развитию внутреннего туризма. В 2020 году в программе кешбэка принимают участие более 40 гостиниц и других коллективных средств размещения, с начала года приобретено 1600 путёвок. Планируется, что по итогам первого этапа программы объём возвращённых средств превысит 40 млн рублей.

Также в этом году планируется увеличение участников программы «детского кешбэка» на 30% в связи с включением в число участников не только стационарных оздоровительных лагерей, но и палаточных.

Напомним, что 11 апреля в Ульяновской области стартовала неделя, посвящённая национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе организованы профильные мероприятия: состоялся круглый стол по актуальным вопросам проведения аттестации гидов-экскурсоводов и переводчиков, прошли тематические мастер-классы, 14 и 15 апреля запланированы круглые столы. Тематическая неделя завершится 17 апреля.