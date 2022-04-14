Ульяновск, 14 апреля 2022, 11:31 — REGNUM Ульяновскую область в 2021 году посетили около 500 тыс. туристов, что на 26% больше уровня 2020 года. В течение трёх лет в отрасли планируется реализовать инвестиционные проекты общей суммой 400 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.
Итоги развития туризма подвели на заседании под председательством главы региона Алексея Русских. Директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин доложил, что в 2021 году регион посетили около 500 тыс. туристов, что на 126% превысило показатель за предыдущий период.
Туристический спрос власти связывают, в частности, с улучшением экономических показателей отрасли. К примеру, объём платных услуг населению по всем видам туристической деятельности, включая общепит, достиг в 2021 году 2,7 млрд рублей, превысив уровень 2020 года на 22%. Объём налоговых отчислений от субъектов туристического бизнеса увеличился на 13% и превысил показатель в 500 млн рублей.
Денис Ильин сообщил, что в 2021 году в сфере туризма работало около 18 тыс. человек:
Говоря о развитии отрасли, власти заявляют, что в течение трёх лет планируется реализовать ряд инвестиционных проектов с общим объёмом вложений в 400 млн рублей. В частности, планируется открыть десять загородных модульных отелей в Ульяновском, Старомайнском, Сенгилеевском и Чердаклинском районах.
Ульяновская область продолжает активно участвовать в реализации федеральных инициатив по развитию внутреннего туризма. В 2020 году в программе кешбэка принимают участие более 40 гостиниц и других коллективных средств размещения, с начала года приобретено 1600 путёвок. Планируется, что по итогам первого этапа программы объём возвращённых средств превысит 40 млн рублей.
Также в этом году планируется увеличение участников программы «детского кешбэка» на 30% в связи с включением в число участников не только стационарных оздоровительных лагерей, но и палаточных.
Напомним, что 11 апреля в Ульяновской области стартовала неделя, посвящённая национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе организованы профильные мероприятия: состоялся круглый стол по актуальным вопросам проведения аттестации гидов-экскурсоводов и переводчиков, прошли тематические мастер-классы, 14 и 15 апреля запланированы круглые столы. Тематическая неделя завершится 17 апреля.