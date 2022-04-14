Симферополь, 14 апреля 2022, 11:28 — REGNUM Аграрии из Каховки Херсонский области планируют реализовывать продукцию в России. Об этом сообщил 14 апреля глава временной военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук. Посевная в районе уже началась, хотя и в меньших объёмах по сравнению с прошлым годом.
Он подчеркнул необходимость создавать каналы сбыта продукции в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Каховки сообщили о договорённости поставок в город лекарственных средств из Крыма.