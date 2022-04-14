Симферополь, 14 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Аграрии из Каховки Херсонский области планируют реализовывать продукцию в России. Об этом сообщил 14 апреля глава временной военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчука Посевная в районе уже началась, хотя и в меньших объёмах по сравнению с прошлым годом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Вода в каналах есть, подаётся, но не хватает посевного материала. Крупные промышленные предприятия на сегодня не работают – у них нет сырья. Также нет ответов по рынку сбыта. Средний бизнес работает», — сообщил «Крым 24» Филипчук.

Он подчеркнул необходимость создавать каналы сбыта продукции в России.

«За вырученные деньги предприниматели смогут закупить все необходимое для продолжения работы. Также для закупки товаров по всем категориям, но для этого нам нужен российский рубль», — приводит слова Филипчука телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Каховки сообщили о договорённости поставок в город лекарственных средств из Крыма.