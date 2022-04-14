Москва, 14 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются перекрыть нормальные каналы общения. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Как отметил глава МИД РФ, на данный момент российская цифровая дипломатия находится практически на передовой информационного противостояния и информационного противоборства

«И иногда цифровая дипломатия становится едва ли не единственным способом доведения до зарубежных аудиторий альтернативной точки зрения, когда нормальные каналы общения просто перекрываются, как это вот пытается Запад сделать сейчас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за профессиональное и конструктивное сотрудничество в цифровой сфере, она ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.