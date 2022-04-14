Архангельск, 14 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Утром 14 апреля в Архангельске у здания детского сада «Ельничек» произошел конфликт со стрельбой.

The-village.ru Перестрелка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, тревожная кнопка дошкольного учреждения сработала около половины девятого. Прибывшие на вызов правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который расстрелял из пневматического пистолета. Его оппоненту потребовалась медицинская помощь.

Позже выяснилось, что участники конфликта были ранее неоднократно судимы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владикавказе устроили стрельбу из-за запаха еды.