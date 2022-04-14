Магадан, , 11:31 — REGNUM В Магаданской области со дна бухты Нагаева продолжаются работы по поднятию и утилизации затонувших судов.

Затонувший корабль

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«За прошлый год подняли и утилизировали семь судов, продолжают резать «Мали». Задача этого года «Генеральной уборки бухты Нагаева» — три корабля и затонувший в декабре сейнер. Сейчас идут обследования, необходимые для подъёма», — сообщил в телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году утилизировали 17 затонувших судов, хотя планировали лишь шесть.