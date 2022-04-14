Кострома, , 16:52 — REGNUM Благоустройство набережной левого берега Волги в Костроме может начаться в 2023 или 2024 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Ранее к приведению территории в порядок обещали приступить в текущем году.

Вид на набережную с правого берега Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, благоустроить планируют большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. Процесс разделён на три этапа, первый из которых — работы на участке от Московской заставы до Костромского госуниверситета. Концепцию благоустройства, подготовленную компанией «Эстакада» из города Санкт-Петербурга, городские власти утвердили в декабре 2021 года. При этом конечный дизайн-проект не обсуждался с жителями. Финансирование работ планировалось привлечь по «ряду» госпрограмм, в том числе национальному проекту «Жильё и городская среда».

В апреле 2022 года администрация Костромы анонсировала голосование в рамках нацпроекта. С 15 апреля по 30 мая костромичам предстоит выбрать между двумя вариантами благоустройства: набережной (будет представлено два варианта, разница заключается в месторасположении парковок и сцены) и площади Мира с цирком. Вариант, набравший большее количество голосов, начнут благоустраивать в 2023 году. Территории, оказавшейся в меньшинстве, придётся ждать до 2024 года.

ИА REGNUM попросило первого заместителя главы Костромы Олега Болоховца объяснить, почему произошёл перенос сроков. По его словам, изменить планы пришлось из-за проблем с финансированием по нацпроекту.

«Изначально принцип реализации благоустройства общественных территорий по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Костроме был такой: в один год мы делаем 50% объекта, в следующий – завершаем работы и благоустраиваем ещё 50% новой территории. Итого в год мы сдавали одну территорию. В 2021 году по планам было завершение благоустройства оврага у Филармонии и начало Центрального, на 2022 год – завершение Центрального и начало набережной. Но в 2021 году с Центральным у нас произошла неприятность – подрядчик оказался недобросовестным, пришлось расторгнуть контракт. Мы потеряли люфт в полгода, финансирование осталось на один парк. Из-за этого и произошёл перенос сроков. Получается, в 2022 году мы начнём Центральный, а в 2023 году приступим к другой территории, которую костромичи выберут на голосование», — сказал чиновник.

Отметим, что от результатов голосования зависит и благоустройство территории цирка. В случае, если горожане посчитают первоочередным объектом набережную, площадь Мира начнут делать не в 2023 году, как планировалось, а годом позднее.

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