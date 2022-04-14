Ставрополь, 14 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ставропольский край рассчитывает в 2022 году на рост туристического потока на курорты Кавминвод. С учетом продолжающегося эксперимента по применению курортного сбора, власти прогнозируют получение от него более 265, 5 млн рублей. Об этом сообщил 13 апреля в ходе Прямой линии губернатор края Владимир Владимиров.

пресс-служба «Кавказ. РФ» Пятигорск

«На курортах Кавказских Минеральных Вод продолжается действие механизма курортного сбора. В этом году в его рамках ожидается поступление в размере 265,5 млн. рублей. За январь–март собрано уже свыше 50 млн. рублей», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Уже запланированы объекты, которые будут благоустроены за счет поступлений от курортного сбора. Это сквер «Подкова» в микрорайоне «Белая Ромашка» с ремонтом фонтана по улице Ю. Фучика и обустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла в Пятигорске. Лечебный парк в Ессентуках, городской парк имени Станислава Говорухина в Железноводске, а также сквер между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, улица Парковый пешеход и проспект Ленина в Кисловодске.

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