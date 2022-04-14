Констанца, Румыния, , 11:27 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате сильного взрыва в многоэтажном жилом доме в центре портового города Констанцы на юге Румынии. Об этом 14 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Пожар Dave Hogg

По предварительным данным, инцидент произошел в 02:30 по местному времени, когда взорвалась комната-студия на втором этаже строения. Возникший за этим пожар уничтожил более 25 расположенных в доме квартир.

Из охваченного огнём здания были эвакуированы около ста жильцов. Для полной ликвидации последствий происшествия пожарным потребовалось несколько часов.

Ведется расследование.