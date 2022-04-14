Ярославль, , 11:36 — REGNUM В больницах Ярославской области провели независимую оценку качества услуг и вежливости медперсонала. Об этом на заседании Яроблдумы рассказал директор ярославского депздрава Сергей Луганский.

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Мониторинг проводится ежегодно. В ходе оценки выбирается треть организаций, среди которых составляется независимый рейтинг.

По критерию доброжелательности и вежливости медперсонала первой стала центральная районная больница в Любиме, за ней рыбинская стоматологическая поликлиника и Центральная городская больница. В конце списка оказались городская больница имени Пирогова в Рыбинске, центральная районная больница Мышкина и больница имени Семашко в Ярославле.

Также оценивалась и комфортность показания услуг. Здесь в лидерах областная наркологическая больница, областной врачебно-физкультурный диспансер и стоматологическая поликлиника в Рыбинске. А вот областной кожно-венерологический диспансер, перинатальный центр и Любимская ЦРБ, наоборот, оказались «некомфортными».

Общий рейтинг составлялся сразу по пяти критериям. На первом месте здесь городская детская больница, на втором — ярославская больница №9, на третьем — больница имени Семашко.