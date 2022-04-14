Сеул, 14 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1553 человека. Об этом 14 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 14 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 001 559 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1273 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 519 842 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 12 679 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 959 122 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 148 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 979 061.

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