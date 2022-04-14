Донецк, 14 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики получили медицинскую помощь за последние сутки 34 мирных жителя. Об этом 14 апреля сообщил Минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что с 09:00 13 апреля до 09:00 14 апреля на территории ДНР получили медпомощь 34 мирных жителя, раненых в результате украинских обстрелов. Из них 31 человек находился на ранее освобождённой территории.

В республике для помощи раненым проводится акция «Сдай кровь – спаси жизнь».