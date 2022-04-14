Саратов, 14 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Саратовской области с 16 апреля начнут курсировать автобусы по сезонным дачным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная станция

Для обеспечения транспортной доступности дачных участков с 16 апреля возобновляется движение семи межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения.

Также с наступлением весенне-летнего периода и началом дачного сезона на многих межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения вводятся дополнительные рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, для удобства жителей Саратовской области с началом дачного сезона-2021 было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее дистанционно приобретать билеты на электрички и узнавать расписание движения пригородных маршрутов.

Читайте также: Для саратовских дачников разработали мобильное приложение

Читайте также: Московская железная дорога запустит дополнительные «дачные» электрички