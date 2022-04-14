Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:25 — REGNUM В Нижнем Тагиле на установку стелы «Город трудовой доблести» потратят 59,8 млн рублей. Работы проведёт МУП «Тагилдорстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Нижний Тагил. Колонна «Юнармии» Артём Брусницын © ИА REGNUM

Подрядчик снизил стоимость работ на 17%. Начальная цена контракта составляла 72,1 млн рублей. Подрядная организация не только изготовит и установит стелу, но и смонтирует систему освещения и заасфальтирует территорию. Стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства.

Как ранее сообщало Ре, стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.