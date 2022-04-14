Нижний Тагил, Свердловская область, 14 апреля 2022, 11:25 — REGNUM В Нижнем Тагиле на установку стелы «Город трудовой доблести» потратят 59,8 млн рублей. Работы проведёт МУП «Тагилдорстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Нижний Тагил. Колонна «Юнармии»
Нижний Тагил. Колонна «Юнармии»
Артём Брусницын © ИА REGNUM

Подрядчик снизил стоимость работ на 17%. Начальная цена контракта составляла 72,1 млн рублей. Подрядная организация не только изготовит и установит стелу, но и смонтирует систему освещения и заасфальтирует территорию. Стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства.

Как ранее сообщало Ре, стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.