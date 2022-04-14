Нижний Тагил, Свердловская область, 14 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле на установку стелы «Город трудовой доблести» потратят 59,8 млн рублей. Работы проведёт МУП «Тагилдорстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Колонна «Юнармии»

Подрядчик снизил стоимость работ на 17%. Начальная цена контракта составляла 72,1 млн рублей. Подрядная организация не только изготовит и установит стелу, но и смонтирует систему освещения и заасфальтирует территорию. Стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства.

Как ранее сообщало Ре, стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.