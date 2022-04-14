Улуг-Хемский район, Тува, , 11:25 — REGNUM В Улуг-Хемском и Тоджинском районах Тувы прокуратура выявили нарушения законодательства о ценообразовании на продукты питания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечается, законодательство ограничивает надбавки на социально значимые продовольственные товары в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

«Установлено, что в нескольких магазинах сел Эйлиг-Хем, Ий, Адыр-Кежиг и Тоора-Хем превышены предельные уровни надбавок свыше 30 процентов на социально значимые товары: молоко, растительное масло, яйцо, сахар, муку, вермишель, рис», — отметили в ведомстве.

Районные прокуроры внесли представления владельцам заведений, а также возбудили административные дела. После этого цены в магазинах были приведены в соответствие с нормативами.

Читайте ранее в этом сюжете: В магазинах Кызыла выявили завышение цен на продукты питания на 100%