Улуг-Хемский район, Тыва, 14 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Улуг-Хемском и Тоджинском районах Тувы прокуратура выявили нарушения законодательства о ценообразовании на продукты питания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

Как отмечается, законодательство ограничивает надбавки на социально значимые продовольственные товары в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

«Установлено, что в нескольких магазинах сел Эйлиг-Хем, Ий, Адыр-Кежиг и Тоора-Хем превышены предельные уровни надбавок свыше 30 процентов на социально значимые товары: молоко, растительное масло, яйцо, сахар, муку, вермишель, рис», — отметили в ведомстве.

Районные прокуроры внесли представления владельцам заведений, а также возбудили административные дела. После этого цены в магазинах были приведены в соответствие с нормативами.