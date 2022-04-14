Бухарест, , 11:24 — REGNUM Количество солдат и офицеров союзных войск, базирующихся на территории Румынии, составляет около четырёх тысяч человек. Об этом 14 апреля заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, в указанное число входит и так называемый «ограниченный контингент Пентагона», и силы быстрого реагирования НАТО в Европе, и специальные подразделения ВВС Великобритании.

«Румынская армия совместно со своими партнерами готова защищать восточные границы Североатлантического альянса в целом и территорию Румынии в частности», — резюмировал Дынку.

Ранее официальный Бухарест высказался за расширение иностранного военного присутствия в Румынии. По словам румынского президента Клауса Йоханниса, группировка НАТО в регионе должна составить не менее 5 тыс. человек.