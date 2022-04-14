Бухарест, 14 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Количество солдат и офицеров союзных войск, базирующихся на территории Румынии, составляет около четырёх тысяч человек. Об этом 14 апреля заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам министра, в указанное число входит и так называемый «ограниченный контингент Пентагона», и силы быстрого реагирования НАТО в Европе, и специальные подразделения ВВС Великобритании.

«Румынская армия совместно со своими партнерами готова защищать восточные границы Североатлантического альянса в целом и территорию Румынии в частности», — резюмировал Дынку.

Ранее официальный Бухарест высказался за расширение иностранного военного присутствия в Румынии. По словам румынского президента Клауса Йоханниса, группировка НАТО в регионе должна составить не менее 5 тыс. человек.